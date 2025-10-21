Anyaország, Háború :: 2025. október 21. 11:40 ::

Veszélybe kerülhetett a budapesti békecsúcs

Állítólag nem sikerült jól az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonos egyeztetése, amelynek fő célja a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészítése lett volna.



Fotó: WSJ

A CNN forrásai szerint egy időre fel is függesztették az egyeztetéseket. Ennek az a fő oka, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek eltérő elképzelései vannak a háború lehetséges befejezéséről.

Az egyelőre még nem világos, hogy mindez milyen hatással lesz a tervezett Trump–Putyin-csúcstalálkozóra, de kormányzati források szerint Rubio valószínűleg nem javasolja, hogy jövő héten találkozzon a két vezető, mert úgy látja, hogy az oroszok nem igazán hajlandók engedni az Ukrajnával szembeni maximális követeléseikből.

Frissítés: Kijev szerint Putyin fél elutazni Budapestre, ezért maradhat el a találkozó

– Úgy tűnik, Putyin fél Budapestre menni – így reagált Andrej Kovalenko, az ukrán Dezinformáció Elleni Központ vezetője arra az állítólagos hírre, miszerint meghiúsulni látszik Donald Trump és Vlagyimir Putyin magyarországi találkozója.

Reagált Moszkva is

– Túl korai beszélni az orosz és az amerikai külügyminiszter, Szergej Lavrov és Marco Rubio találkozójának menetrendjéről – jelentette ki kedden az Orosz Külügyminisztérium helyettes vezetője, Szergej Rjabkov azok után, hogy a CNN egy amerikai tisztviselőre hivatkozva azt írta, hogy megrekedtek a tárgyalások a budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó előtt.

„Valójában az elmúlt héten Putyin elnök és Trump elnök telefonos megbeszéléseinek témái között szerepelt a következő lépések kérdése is. Ezek egyik aspektusa volt természetesen Lavrov külügyminiszter és Rubio külügyminiszter közötti kapcsolatfelvétel. Tegnap ennek megfelelően a párbeszéd meg is valósult” – mondta újságíróknak Moszkvában Rjabkov a telefonbeszélgetésről.

– Most azon dolgozunk, hogy feldolgozzuk, amit a két külügyminiszter megvitatott, de sem a telefonbeszélgetés előtt, sem az elmúlt nap folyamán nem került szóba konkrétan egy találkozó. Mint ötlet, létezik, de a menetrendről beszélni még korai. És ismétlem, bármilyen ilyen jelentős találkozót megfelelően elő kell készíteni, alaposan át kell menni a »házi feladat« fázison. Éppen ezzel foglalkozunk most – fogalmazott az orosz külügyminiszter-helyettes az orosz Interfax szerint.

(24 - Index nyomán)