Újraindult a termelés a Dunai Finomítóban

Újraindult az üzemanyag-termelés a Dunai Finomítóban – közölte az olajtársaság kedden.

Azt írták, „az ütemtervek szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása”, így csökkentett kapacitással újra elindulhatott a termelés. Hozzátették, a kárfelmérés továbbra is zajlik, a tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség.

Mint megírtuk , október 20-án este tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. Egy nappal később rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Mol, ahol többek között kijelentették, hogy külső behatásra sincs utalás, a finomító újraindítása megkezdődött, az üzemanyag-ellátás pedig biztosított. A tüzet kedd délutánra sikerült eloltani. Szerdán pedig bejelentette a rendőrség, hogy ismeretlen tettes ellen gondatlanságból elkövetett veszélyeztetés miatt indított eljárást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya.

(Index)