Véget értek az őszi írásbeli érettségik

Befejeződtek hétfőn az október-novemberi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái: a tanév rendjében meghatározott 10 vizsganapon 221 intézményben mintegy 24 390 érettségiző vizsgázott - közölte az Oktatási Hivatal (OH) kedden az MTI-vel.

Az írásbeli vizsgák feladatlapjait és azok javítási-értékelési útmutatóit az OH - az előzetes ütemezésnek megfelelően - folyamatosan nyilvánosságra hozta honlapján, kedden 14 órától valamennyi vizsgaanyag elérhető a felületen - közölték.

Az idei őszi érettségi november 6. és 10. között 96 helyszínen, 964 tantárgyi bizottság előtt, több mint 14 300 emelt szintű szóbeli vizsgával folytatódik - írták, hozzátéve, hogy a középszintű szóbeliket november 17. és 21. között tartják.