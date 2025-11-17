Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. november 17. 12:30 ::

Balesetet okoztak a részeg és bedrogozott cigányok, majd jött a rokonság lincselni

Két autó ütközött össze Mende és Gyömrő között néhány napja. A terepjáró vezetője Sülysáp felé ment, éppen egy kocsit előzött, amikor egy kanyarban hirtelen felbukkant előtte a szemből érkező autós, így ütköztek össze. Szemtanúk szerint a vétkes sofőr és utasai részegek voltak, de a TV2 úgy tudja, kábítószergyanús por is előkerült a kocsiból.

Még zajlott a helyszínelés, amikor a terepjárós rokonai megérkeztek, és rátámadtak a vétlen sofőrre, az egyik rendőr gázspray-vel fékezte meg őket.

Végül két súlyos és egy könnyű sérültet vittek el a baleset helyszínéről.