Jogosulatlan betétgyűjtés miatt szabott ki bírságot a jegybank egy magánszemélyre

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 42 millió forint bírságot szabott ki egy magánszemélyre, aki jegybanki engedély nélkül, értékpapírokba, kriptovalutába, forexügyletekbe való befektetéseket ígért magas hozammal és tőkegaranciával a befektetőknek. A történtek miatt a felügyelet már az eljárás folyamán feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál - közölte a jegybank az MTI-vel kedden.

A felügyelet vizsgálata megállapította: a magánszemély értékpapírokba, devizapárokba, kriptovalutákba történő befektetési lehetőségekre hivatkozva gyűjtött pénzt magyar magánszemélyektől. A befektetők több száz millió forintnyi összeget fizettek neki. A magánszemély eleinte átvételi elismervényt, később megbízási szerződést írt alá a befektetőkkel, az általa átvett pénzekre tőkegaranciát vállalt, és havi 2,5-6 százaléknyi, esetenként pedig szóban akár havi 7 százalékos hozamot is ígért. A vizsgálat feltárta: a magánszemély a valóságban legfeljebb a kezdeti időszakban kereskedett ténylegesen az átvett összegekkel, később azonban azok jelentős részét saját bevallása szerint is életvitelére fordította - közölték.

Az MNB megállapítása szerint a magánszemély tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősült. Tevékenységét üzletszerűen, azaz nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben, rendszeresen végezte.

A pénzügyi szolgáltatás igénybevétele előtt célszerű előzetesen ellenőrizni, hogy az adott szolgáltató rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, regisztrációval, és szerepel-e a jegybank Piaci szereplőket felsoroló nyilvántartásában. Az érdeklődők Budapesten az MNB ügyfélszolgálatán, vidéken a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodáiban, valamint a jegybank honlapján kaphatnak további segítséget - írták.