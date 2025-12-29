Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 29. 16:52 ::

Pont, mint a Bűnvadászok videójában: szétloptak és -vertek egy éjszakára magára hagyott autót Jászberény közelében

Nem egyszerűen feltörték a gumidefekt miatt egy időszakra magára hagyott kocsit, hanem hatalmas károkat okoztak benne a tettesek. Utólag valószínűleg bánja, hogy nem cammogott vele haza akár egy kerék tönkremenetele árán is, írja a Szol24.hu.

A közösségi médiában M. József tette közzé felháborodott bejegyzését, hogy Audiját milyen durván hagyták helyben egyelőre ismeretlen tettesek. Sajnos Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonsága az utóbbi másfél-két évtizedben már olyan erősen leromlott, hogy gépkocsit magára hagyni egy éjszakára szinte biztosan ezt eredményezi.

Figyelem! Pénzjutalmat ajánlunk annak az illetőnek, aki biztos információval rendelkezik ezzel kapcsolatban. Történt, hogy az autómmal defektet kaptam Farmos és Portelek között és mivel nem sikerült pótkereket intéznem, ott kellett hagynom az autót csütörtökön este 8 órától és másnap reggel, mikor mentem volna érte, addigra darabokba verték az autót. Kitörték az összes szélvédőt belül-kívül, a motornál szétrongáltak mindent. Aki biztos információt tud nekem adni, hogy ki volt, pénzjutalomban részesül. A szükséges lépéseket megtettem, a jászberényi rendőrkapitányságon feljelentést tettem, kihívtam a nyomozókat is. Mindent megtettek, amit kell, reméljük, hamarosan ki fog derülni, kik tették. Ujjlenyomatokat levették, hamarosan több infóval tudok jelentkezni, de aki tud érdemleges információt, az kérem hívjon csak telefonon.

Az olvasók a sajnálkozás mellett kételyeiket is kifejezték, hogy lakott területen kívül karácsony éjszaka túl sok szemtanúja lenne az esetnek. Lakott területen még lenne esély például kamerafelvételek alapján, de így jócskán kellene szerencse ahhoz, hogy a tettesek kézre kerüljenek.

100%, hogy ezt is magyarok követték el... - Index: "egyre több bűncselekményt követ el a magyar" - például a Jászságban vagy Borsodban