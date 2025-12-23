Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 23. 20:58 ::

Index: "egyre több bűncselekményt követ el a magyar" - például a Jászságban vagy Borsodban

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hosszú ideje vezet a honlapján egy fertőzöttségi térképet, ahol 30 napos csúszással ugyan, de megyére, majd járásra vetítve megtekinthetjük, hogy tíz cselekményre lebontva mennyire is fertőzte meg a bűn az adott területet. Az adatokat a rendőrség a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények számára vonatkozóan jeleníti meg. Ezek alapján is szembetűnő különbségek jelentkezhetnek a főváros és más vármegyék között, írja az Index, a fideszlibsi lap szerint pedig - címadásuk alapján - ezeket a bűncselekményeket kizárólag, vagy legalábbis elsősorban magyarok követik el. (Már csak azt nem értjük, miért cigányokkal vannak tele mégis a börtönök.) Persze a legutóbbi eset után ezt már inkább csak "magyarellenes következetességnek" kellene tekinteni (A Zsindex magyarnak hazudja a települést, ahol a tanulás helyett a korai "elhálást" támogatják a "középosztálybeli" szülők).

Bűnös és csendes vármegyék

Kevésen múlt, hogy az idei évben letaszítsa a képzeletbeli trónról Heves vármegyét Nógrád, hisz utóbbinál a statisztikák szerint mindössze nyolc esettel kellett kevesebbszer kivonulniuk a rendőröknek. A tavalyi évhez képest viszont Budapest már csak a harmadik helyre fért fel, ami nem feltétlenül köszönhető annak, hogy kevesebb bűncselekmény történt volna ebben a régióban. Míg tavaly 1924, idén 1925 eset miatt riasztották a rendőröket, azonban az északi megyékben ha a korábbi évhez képest kevesebb bűncselekmény is történt, így is kiemelkedtek a listán, így Heves (1945) és Nógrád vármegye (1937) és az 1925 esettel büszkélkedő főváros után így néz ki az összesített lista:

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1879,

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1522,

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 1353,

Bács-Kiskun vármegye 1271,

Somogy vármegye 1239,

Tolna vármegye 1232,

Győr-Moson-Sopron vármegye 1189,

Baranya vármegye 1163,

Pest vármegye 1085,

Vas vármegye 1071,

Fejér vármegye 1029,

Komárom-Esztergom vármegye 1011,

Veszprém vármegye 990,

Békés vármegye 984,

Zala vármegye 948,

Hajdú-Bihar vármegye 944,

végül Csongrád-Csanád vármegye 919 bűnesettel zárta az összesítést.

A korábbi évhez képest ismételten Jászapáti járásban volt a legtöbb dolguk az egyenruhásoknak, ugyanis a rendőrség által 100 ezres lakosságra vetített adatokat alapul véve csak itt 3143 alkalommal volt rájuk szükség. Ez a korábbiakhoz képest valamivel kevesebb, de még mindig kiemelkedően magas, szemben a legkisebb, Mórahalmi járás 502-es adatával.

Közterületen elkövetett bűncselekmények miatt 873 alkalommal intézkedtek a rendőrök Budapesten, Nógrád (577) és Heves vármegye (564) fej fej mellett igyekeztek átvenni a vezetést a fővárostól. A kategória győztese újra Zala vármegye lett, ahol kevesebb mint a felét, csupán 316 ilyen esetet regisztráltak a hatóságok. A személyek ellen elkövetett bűneseteknél ismételten nem fért be Budapest a toplista elejére, itt Nógrád vármegye 301 intézkedéssel „büszkélkedhet”, csak utána következik Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Tolna vármegye. Ehhez képest Csongrád-Csanád vármegyében csak 136 bűncselekményt regisztráltak a rendőrök ebből a kategóriából, éppen csak megelőzve ezzel Zala vármegyét.

Rongálás terén már igencsak változatos számokat mutatott a térkép, ugyanis míg Hajdú-Bihar, Békés és Bács-Kiskun vármegyében alig volt ilyen ügy miatt dolga a rendőrségnek, addig Budapesten nagyjából háromszor ennyi eset történt. A főváros magabiztosan vezet ezen a területen Nógrád és Győr-Moson-Sopron vármegye társaságában, ahogy az legutóbb is kiderült a statisztikákból. Az év végéhez közeledve Jász-Nagykun-Szolnok vármegye átvette a vezetést lopás kategóriában a maga 505 regisztrált bűnesetével, míg Heves vármegye és Budapest után Nógrád már fel sem fért a dobogóra. Veszprém és Tolna vármegye viszont hatalmas elismerést zsebelhetett be ezen a területen, miután 365 nap alatt 87 és 89 ilyen esetben indított eljárást a rendőrség.

A gépkocsifeltörésekben azonban már ismét Heves vezeti a listát, csak az északi vármegyénkben közel annyi autó esett áldozatául ennek a bűncselekménynek, mint Budapesten (15) és Pest vármegyében (17), valamint Nógrád vármegyében (15) együttesen. Zala vármegyéből idén sem érkezett ilyen bűncselekményről hír a térkép tanúsága szerint. Gépkocsilopás terén már nem ilyen szerencsés Nógrád, 47 alkalommal kellett eljárást indítaniuk a vármegyei rendőröknek. Heves és Jász-Nagykun-Szolnok közel feleannyi esettel követi csak a listán, míg Zala vármegyében csak 9 ilyen bűncselekmény történt.

Heves újra a trónon

Rablás miatt a lista éppen csak egy kicsit módosul Budapest (34) vezetésével, Heves (25) és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (19) pedig szintén a dobogón foglalnak helyet. Zala vármegye ehhez képest kiemelkedően teljesített ebben a 365 napban, ahol ez csupán 3 alkalmat ért el, így patikamérlegen kiszámolva szállította a tavalyi adatait. Garázdaság miatt azonban kihívója akadt Budapestnek (153), hisz Vas vármegye (152) majdnem utolérte, miközben Nógrád vármegyét (148) vita nélkül a harmadik helyre utasította. A főváros kiemelkedő szereplése ezen a területen nem meglepő, hiszen ilyen bűncselekményt gyakran akkor regisztrálnak a hatóságok, amikor a tüntetések után olykor elszabadulnak az indulatok, így hatalmas kérdőjel, hogy mi történhetett ismételten ebben a vármegyében.

A lista utolsó kategóriájában, tulajdon elleni szabálysértésnél Vas vármegye már sehol nincs az élmezőnyben, távol marad a Heves (674), Jász-Nagykun-Szolnok (648) és Nógrád vármegye (601) alkotta mezőnytől. Csongrád-Csanád vármegyében viszont csak harmadennyi eset miatt indult eljárás a rendőrségen.

Másfél hónapnyi adat még hiányzik, hogy megkoronázhassuk 2025 legbűnösebb vármegyéjét, de ez a statisztika aligha fog változni az év végéig.