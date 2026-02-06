Anyaország :: 2026. február 6. 11:35 ::

Üdítőt rabolt egy pofátlan visszaeső - az eladónő nem adta fel, és visszaszerezte az italt

A 41 éves N. Attila január 31-én kora reggel ment be egy nagykőrösi dohányboltba. Nem először járt ott, és az is előfordult, hogy néhány apróbb dolgot magához vett, és fizetés nélkül távozott. Ezért az eladó megtagadta a kiszolgálást, de a férfi ennek ellenére a hűtőhöz sétált, kivett egy üdítőt, és fizetés nélkül a kijárat felé indult.

Az üzletben dolgozó nő megpróbálta feltartóztatni és visszaszerezni a terméket, de a férfi ellökte, amitől a földre esett, N. Attila pedig kiment az üzletből, és a városközpont felé vette az irányt.

Az eladó egy arra járó ismerősétől kért segítséget, így ketten indultak a férfi után, és elvették tőle az italt. N. Attila az eladó ismerősét megütötte, majd elfutott.

A nagykőrösi rendőrök a bejelentést követően adatokat gyűjtöttek, és elemezték a kamerák felvételeit, ami gyors eredményt hozott. A férfi kezén alig három óra múlva kattant a bilincs. Őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.