2026. február 6. 19:20

Orbán: nehogy azt higgyék, hogy az előző választásokon mi olyan arányban nyertünk, mint amit a mandátumszám mutat!

Csütörtökön Orbán Viktor Mezőtúron járt, az eseményre a Telex is bejutott, így a kameráik rögzítették, ahogy a miniszterelnök a magyar választási rendszerről beszél a helyszínen.

„Az eddigi választásokon is úgy szereztünk mindig kétharmadot, hogy a különbség az ellenzék és közöttünk nem volt kétharmad, mert a választási rendszer, az olyan, hogy a végén a kis győzelmet is fölnagyítja, és elbillenti a győztes felé. Nehogy véletlenül azt higgyék, hogy a megelőző választásokon mi olyan arányban nyertük meg a választást, mint amit a mandátumszám mutat a parlamentben. A valóságos támogatottság, hogy hány ember állt ide és hány velünk szemben, az mindig kisebb volt, mint a mandátumarányú fölényünk” – mondta Orbán, aki szerint a 2026-os választás nyílt végű még, és a kampány utolsó két hete fog dönteni.

„Milyen más lenne, ha sok egyéb témában is ilyen világosan és tényszerűen lehetne beszélni” – reagált Török Gábor politológus Facebookon a miniszterelnök szavaira.