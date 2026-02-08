Anyaország, Videók :: 2026. február 8. 18:58 ::

Az esztergomi fideszes városvezetés nem látja szívesen Toroczkait

Az elmúlt hetekben országjárásba kezdett Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. A párt beszámolói szerint a rendezvényeket országszerte élénk érdeklődés kíséri. Minden településen sok száz résztvevő jelenik meg, hogy meghallgassa a pártelnök üzeneteit és válaszait a helyiek kérdéseire.

Az országjárás március 14-én Esztergomba érkezik. A helyi szervezők azonban azt állítják, hogy akadályokba ütközött a rendezvény megszervezése – írja a Magyar Jelen.

Lantos János, a Mi Hazánk esztergomi országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Méhes Szilveszter önkormányzati képviselő arról számolt be, hogy szerintük a város fideszes vezetése megpróbálja ellehetetleníteni az eseményt. Ugyanis most már hosszú hónapok óta mindenhonnan azt a választ kapják, hogy nincs kiadó terem.

Állításuk szerint egy olyan önkormányzati rendeletre hivatkoznak, amely kimondja, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanokban nem tartható politikai rendezvény. Ám ezt a rendeletet még a Mi Hazánk önkormányzati képviselője, Méhes Szilveszter sem láthatta.

Esztergom városvezetése a mai napig nem tett közzé hivatalos, érdemi állásfoglalást az ügyben. A vita rávilágít, hogy a kampányidőszakban különösen fontos a jogszabályok átlátható alkalmazása, és az egyenlő feltételek biztosítása minden szereplő számára. Lantos János azt ígérte, Toroczkai László mindenképpen meg fogja tartani a fórumát március 14-én, a helyszín egyelőre még kérdéses, ám az előzmények ismeretében érdemes lesz figyelni, mi fog történni Esztergomban.