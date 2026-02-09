Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. február 9. 13:29 ::

Egy gödöllői asszony csőbe húzta az ukrajnai telefonos csalókat - 17,5 millióval akarták lehúzni

Egy gödöllői asszony telefonját február 3-án, délután csörgették meg. A vonal másik végén egy magát banki alkalmazottnak kiadó nő jelentkezett. Azt állította, hogy az asszony számlájáról valaki jogtalanul próbált meg 6,5 millió forintot leemelni. A hitelesség látszatát keltve a sértettet ezután „átkapcsolták” egy másik „munkatárshoz”, aki már arról beszélt, hogy belső vizsgálat folyik, mert valaki más is kísérletet tett a nő számlájának megcsapolására.

A telefonálók azt állították, hogy szükség van az asszony segítségére egy állítólagos pénzmosási vagy csalási ügy felderítéséhez. A férfi többször nyomatékosan kérte a sértettet, hogy a beszélgetésről senkinek – még családtagjainak se – tegyen említést.

A jóhiszemű, megrémült nőt rövid időn belül több különböző számról is felhívták, hogy még jobban összezavarják, majd arra utasították, hogy a „veszélyben lévő” 6,5 millió forintot utalja át egy általuk megjelölt, biztonságosnak tartott számlára. Az asszony sajnos ennek eleget tett. Az elkövetők azonban itt nem álltak meg: arra biztatták, hogy utazzon el egy fővárosi pénzintézetbe, és vegyen fel 11 millió forintot, amelyet – elmondásuk szerint – a bank munkatársai megjelölnek, és a belső nyomozás során felhasználnak. Az idős nő ekkor már gyanút fogott, és értesítette a rendőrséget.

A Gödöllői Rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és a sértettel együtt becserkészték a csalókat. Amíg a bűnözők az asszonynak folyamatosan adták az instrukciókat, a rendőrök megszervezték a rajtaütést. Az asszony február 5-én délelőtt látszólag úgy tett, ahogyan az állítólagos banki alkalmazottak javasolták. Azt mondta nekik, hogy levette a 11 millió forintot, majd a megjelölt helyen várakozott, hogy átadja. Amikor a csalók megjelentek, hogy átvegyék a várt zsákmányt, a nyomozók elfogták őket.

A pénzért két ukrán (pontosabban - a videó alapján - ukrajnai cigány - a szerk.) nő ment el, társukat még keresik a rendőrök.

A rendőrök vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalták a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. Kezdeményezték a 39 és a 19 éves elkövető letartóztatását, és azt a bíróság el is rendelte.

A rendőrség honlapján ismét felhívják a figyelmet:

Ha banki ügyintézőnek vagy rendőrnek mondja magát valaki a telefonban, és gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal szakítsa meg a hívást!

Bankja hivatalos telefonszámán érdeklődjön, valóban fennáll-e bármilyen probléma!

Senki ne adja meg bankkártya- vagy netbanki adatait, okmányainak másolatát!

Ne töltsön le semmilyen programot a hívó fél kérésére, és ne adjon át pénzt ismeretlennek!