2026. február 9.

Vádat emeltek a pécsi buzivonulás szervezője ellen - de persze legfeljebb csak pénzbüntetést kaphat

A Pécsi Járási Ügyészség vádat emelt és pénzbüntetés kiszabását indítványozta egy pécsi férfi ellen, aki a gyermekvédelmi törvény miatt született, tiltó rendőrségi határozat és Kúriai döntés ellenére szervezte meg a tavaly októberi Pécs Pride felvonulást és gyűlést - közölte a Baranya Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.

A közleményben azt írták, hogy a vádirat szerint a férfi 2025 szeptemberében ügyfélkapun tett bejelentést a Pécsi Rendőrkapitányságra, miszerint 2025. október 4-én Pécsen vonulásos gyűlést Pécs Pride elnevezéssel kíván szervezni mintegy ezer fő részvételével.

A módosított gyermekvédelmi törvénynek megfelelően a rendőrség - mint gyülekezési hatóság - megtiltotta a gyűlés megtartását, majd a férfi a határozat hatályon kívül helyezése érdekében benyújtott keresetét is elutasította a Kúria szeptember közepén. A vádlott ennek ellenére egészen a betiltott gyűlés megtartásáig folytatta a felhívást különböző sajtóorgánumokon keresztül arra vonatkozóan, hogy a rendezvényt a tiltás ellenére is megtartják, és felhívta az emberek figyelmét arra, hogy azon minél nagyobb létszámban vegyenek részt, végül pedig a rendezvényt meg is tartották - írták.

A Pécsi Járási Ügyészség a férfit egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésével vádolta meg, és indítványozta, hogy a vádlottal szemben a bíróság tárgyalás mellőzésével büntetővégzéssel pénzbüntetést szabjon ki - olvasható a vádhatóság közleményében.