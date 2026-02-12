Anyaország :: 2026. február 12. 21:05

Nagyszerű apa, férj, tanár, táborszervező - mindig segített, de most ő szorul segítségre

Alább olvasható egy barát és volt kolléga felhívása:

Kedves Szülők, volt és jelenlegi Diákok!

Barátomnak és volt kollégámnak, Tóth Péter tanár úrnak, sokak által TP-ként ismert nagyszerű embernek, akinek az utóbbi években köszönhetjük a Zamárdi tábor megszervezését és lebonyolítását, most szüksége van segítségre.

Tóth Péter tanár úrnál 2025 januárjában diagnosztizáltak prosztatarákot, áprilisban kivették a prosztatáját. Sajnos a műtét során megsérült a húgycső és a végbél közti terület, ezért a műtét óta katéterre és sztómazsákra van szüksége. Ezt a helyzetet a daganat megszűnéséig nem tudják visszaállítani az orvosok.

Tanár úrnak két általános iskolába járó kislánya van (11 és 12 éves), felesége félállásban pedagógus. A lakásukra havonta fizetik a törlesztő hitelt, némely kezelésnek és a gyógyszereknek nagy a költsége (sokszor antibiotikumot kell szednie a katéter okozta gyulladások miatt, hangulatjavító szereket a depresszió miatt).

A család kezd eladósodni.

Tanár úr most 40 éves. Nagyszerű apa és férj. 20 éve tanít az Óbudai Gimnáziumban. 3 osztály osztályfőnöke volt, rengeteget tett az oda járó diákokért és kollégákért. Egy kivételes ember, tele szeretettel, önzetlenséggel. Mindig lehetett számítani a segítségére. Most ő szorul segítségre. Testileg jelenleg nem tudunk neki segíteni, de az őt nagyon nyomasztó lelki terhén, az anyagi szűkösségén igen.

Kérlek, segítsetek Tóth Péter tanár úrnak! Amennyiben módotok van rá, támogassátok meg Őt egy egyszeri vagy rendszeres pénzösszeg átutalásával.

Tóth Péter tanár úr bankszámlaszáma az Erste banknál: 11600006-00000000-80501475. Külföldi utalásnál az IBAN: HU17 1160 0006 0000 0000 8050 1475. A közlemény rovatba azt írjátok, hogy adomány.

És kérlek juttassátok el az üzenetet a szüleitekhez és barátaitokhoz, akik ismerik vagy ismerték a tanár urat.

Tanár úr és családja nevében nagyon szépen köszönöm.

Mező Csaba

Ui. Bármilyen kérdés esetén nyugodtan írjatok vagy hívjatok. A számom: 0620 9195363