Induláskor ruházatátvizsgálás, beérkezéskor antifa kergetés - rendhegyó kalandok a Kitörés túrán

Az idei túrán a Farkasok/HVIM – Magyar Ellenállás tagjai egy többtíz fős különítménnyel indultak útnak, hogy, mint minden évben méltó módon megemlékezzenek és tisztelegjenek a hős kitörő katonák előtt. Ez a túra azonban jócskán tartogatott a szokásostól eltérő pillanatokat, amelyeket az alább közölt, Barcsa-Turner Gábor Facebookon közzétett beszámolójában olvashatunk – írja a hvim.hu. Alább a folytatás.

ANTIFÁKAT KERGETTÜNK A KITÖRÉS TÚRÁN – Az idei túra több szempontból újdonságot rejtett a 13. teljesítésre is. Először is: én magam betegen indultam, ilyen még nem volt. Tipp: ilyet ne csináljatok, mert ez kegyetlen volt így. Szintén újdonság volt, idén először fordult elő, hogy igazoltattak minket a rendőrök. Hogy a Farkasok névsora kellett-e nekik, vagy csak a statisztikába kellettünk, azt nem lehet tudni, de nyilván feltűnést keltünk azzal, hogy mi vagyunk az utolsó olyan csoport, amely zászlóval és zárt menetalakzatban indul el, tisztelegve a hősök emléke előtt. Rendesek voltak a rendőrök, jól elviccelődtünk egymással, de azért 20 percet elvett a szintidőnkből ez az intézkedés, mivel 34-en indultunk (a HVIM és csatolt állománnyal).

Antifák: Egy később induló bajtársunk még a Várban kiszúrt egy három fős csoportot, akik teleobjektívvel fotózták a túra résztvevőit. Ezt azért csinálják, hogy feltöltsék aztán az összes (!) arcot az internetre (arcok kitakarása tőlem) mondván, hogy listázzák a nácikat (értsd minden túrázót). "Nácik" nincsenek, viszont ez a módszer alkalmas emberek politikai nézetei alapján való tömeges listázásra. Ez pedig azért is aggályos, mert tőlünk Nyugatabbra bármikor kirúgnak bármelyik munkahelyről, már csak a túrán való elindulás ténye miatt. Itthon „csak” az érzékenyebb helyekről… Nem beszélve arról, hogy nemrég emberekre, „náci túrázókra” vadásztak antifa terrorcsoportok, és csak a szerencsén múlt, hogy senki nem halt meg. Tehát van biztonsági kockázata, még akkor is, ha például én teljes mértékben vállalom az arcomat, nekem mindegy, hogy ki fotóz, de értelemszerűen nem mindenki állhat így hozzá. A fotós trióból csak ezt az egyet sikerült lefényképezni, a másik kettő lebukott a fal mögé.

Eljutottunk Szomorig, és ahogy jöttünk ki – az addigra robottechnikássá vált járásunkkal – az erdőből, az első műúton észrevettem egy szürke Opel Astrát, amely mellől három, egyformán öltözött, napszemüveges alak kamerázta és videózta az erdőből kilépőket. Én minden médiamunkástól megkérdezem egy rendezvényen, hogy ki ő, honnan jött. Most is így tettem volna, és oda kiáltottam, hogy „kik vagytok?”. Erre lefagytak, én pedig elindultam feléjük, mire ők elkezdtek beugrálni az autóba. Ekkor már több túrázó is futva indult meg feléjük, de nem várták meg a bátor antifák, hogy oda is érjenek, hanem csikorgó kerekekkel elhúztak. A rendszámuk megvan: egy bérelt autó, vélhetően a reptérről. Hatóságoknak jeleztük a helyzetet…

Más óvintézkedéseket is tettünk a túra kapcsán, amiről egyelőre nem írhatok. Jövőre pedig nem a túrán indulok 14-edjére, hanem antifavadász csoportokat szervezünk, és a helyszíneken külön biztosítjuk az indulást és az útvonalat is, keresve az antifa terroristákat. Megvédjük a túrát és az azon indulókat!

Egyébként megdöbbentő, hogy nem elég a MAZSIHISZ-nek, hogy betiltatták a Becsület Napját: az ajvék ott tart már, hogy a Kitörés Túra az új Becsület Napja, és ezt is be kellene tiltani a lobbijuk alapján. Ezt pedig nem hagyjuk! Elég volt, hogy idegenek beleszóljanak abba, hogy melyik történelmi eseményünkre hogyan emlékezzünk meg!