Elmaradt a vérfrissítés, alig változott a Fidesz országos listája 2022-hez képest

Bár a Fidesz az egyéni választókerületi jelöltjeinek a 40 százalékát lecserélte, a kormánypárt hétfőn nyilvánosságra hozott országos listáján közel sincsenek hasonló horderejű változások.

A sort a hagyományoknak megfelelően Orbán Viktor kormányfő vezeti Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kövér László házelnök előtt. Az első ötben mindössze annyi változást látni, hogy Gál Kinga, a párt alelnöke, EP-képviselő az ötödik helyett a negyedik helyet kapta, míg az ötödik pozícióba Szentkirályi Alexandra fővárosi frakcióvezető került. (Négy éve Mátrai Márta háznagy volt ott a top 5-ben, de a 77 éves politikus most csak az 53.)

Utánuk ugyanúgy Kósa Lajos, Németh Szilárd és Kubatov Gábor alelnök, valamint Kocsis Máté frakcióvezető következik, mint 2022-ben. Mint ismert, az idén már Kósa és Németh sem indul egyéni körzetben, de a listás mandátumszerzésük garantált. A tizedik helyen a KDNP-t a 78 éves Harrach Péter helyett a 81 éves Latorcai János képviseli, amit a beígért generációváltásnak aligha nevezhetünk, de az 1998 óta képviselő Harrach ezek szerint kiszáll a politikából.

Majd szokás szerint a Fidesz szatellitszervezeteinek vezetői következnek: Lezsák Sándor (Nemzeti Fórum), Jakab István (Magosz), Papp Zsolt György (agrárkamara), Mohácsy István (Fidelitas) – utóbbi kettő új belépő. Mögöttük Tapolczai Gergely, Németh Zsolt és Selmeczi Gabriella jön, ők az első 23 név között szerepeltek már 2022-ben is. Ezután kormánytagok és más vezető politikusok szerepelnek a listán:

Szijjártó Péter a 19.,

Lázár János a 20. helyet kapta,

Orbán Balázs kampányfőnök, politikai igazgató a 21.,

Simicskó István KDNP-frakcióvezető a 22.,

Rogán Antal a 23.

Gulyás Gergely a 24. a listán,

míg az uniós ügyekért felelős Bóka János a 25., ő a mostani ciklusban nem képviselő, de az április 12-ei választás után az lehet.

Az egyéni választókerületben is induló kormányzati szereplők viszont csak hátrébb kaptak helyet: Vitályos Eszter, Tuzson Bence, Nagy István és Hankó Balázs a 48. és 51. hely közé került, míg Navracsics Tibor, ahogy jelezte, nem szerepel a listán, csak az egyéni mandátumszerzésben bízhat.

A tömegesen lecserélt egyéni jelöltek közül Tiba István, Tasó László, Kontrát Károly, Kállai Mária, Farkas Sándor, Halász János, Pósán László, Szabó Tünde és Kara Ákos az 55. és a 67. hely között található a listán – hogy ezek a pozíciók érhetnek-e még mandátumot, az csak áprilisban derül ki, de mint hogy meglehetősen kevés, egyéniben is induló jelölt van előttük a sorban, erősen kétséges.

A teljes, 93 nevet tartalmazó lista itt olvasható

