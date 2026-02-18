Anyaország :: 2026. február 18. 14:12 ::

Késelés Mohácson

Késelés történt Mohácson szerdán, a busójárás utolsó napján – tájékoztatta a Magyar Jelent Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője, országgyűlési képviselőjelöltje.

A politikus a Bűnvadászokkal közösen standolt Mohácson a busójárás ideje alatt, amikor arra lettek figyelmesek, hogy az egyik vendéglátó helyiség előtt megállt egy rohammentő. Kisvártatva elkezdtek a helyszín felé közelíteni, ekkor vittek ki a rendőrök két embert közrefogva; a fenti képen látható személyt bilincsben kísérték a rendőrség épülete felé.

A helyszínen felvétel készült arról, ahogy a rendőrség kíséri a feltételezett elkövetőt: