Késelés történt Mohácson szerdán, a busójárás utolsó napján – tájékoztatta a Magyar Jelent Varga Tamás, a Mi Hazánk pécsi önkormányzati képviselője, országgyűlési képviselőjelöltje.
A politikus a Bűnvadászokkal közösen standolt Mohácson a busójárás ideje alatt, amikor arra lettek figyelmesek, hogy az egyik vendéglátó helyiség előtt megállt egy rohammentő. Kisvártatva elkezdtek a helyszín felé közelíteni, ekkor vittek ki a rendőrök két embert közrefogva; a fenti képen látható személyt bilincsben kísérték a rendőrség épülete felé.
A helyszínen felvétel készült arról, ahogy a rendőrség kíséri a feltételezett elkövetőt: