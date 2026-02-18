Anyaország :: 2026. február 18. 17:31 ::

Bíróság: nincs köze a Tiszának az Indexen megjelent 600 oldalas dokumentumhoz

Az Index pert vesztett a Tisza Párttal szemben a súlyos megszorításokra készülő Tisza-adócsomag kapcsán – közölte Magyar Péter a Facebookon. A bíróság kimondta, hogy nem a Tisza Párt emberei készítették azt a 600 oldalas dokumentumot, ami alapján a lap korábban azt állította, adóügyekben radikális baloldali fordulatot készít elő, 1300 milliárdos adóemelésre készül a legnagyobb ellenzéki párt.

Magyar Péter pártelnök már korábban cáfolta, hogy a pártjának bármi köze lenne a dokumentumhoz, az Index cikkének minden szavát hazugságnak nevezte. A bírósági döntéssel kapcsolatban Magyar hozzátette, az Indexnek papírja van róla, hogy egy hazug szennylap.

