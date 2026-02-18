Anyaország :: 2026. február 18. 19:45 ::

Meteorológia: újabb havas fordulat várható az időjárásban

Újabb havas fordulat várható az időjárásban - írta a HungaroMet Zrt. szerdán a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint csütörtökön egy mediterrán ciklon érkezik kiterjedt csapadékzónával, és egyre nagyobb területen várható havazás, ugyanakkor az előrejelzésekben igen nagy a bizonytalanság a várható hóvastagsággal kapcsolatban.

Csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban a Dunántúl északkeleti részén, valamint a főváros térségében síkvidéken vékonyabb, olvadozó hóréteg alakulhat ki, miközben a Bakonyban átmeneti ónos eső sem kizárt. A havazás súlypontja idővel fokozatosan az Északi-középhegység térségére helyeződik át, majd csütörtök estétől északnyugat felől megindul a hideg levegő beáramlása, így az Alpokalján is havazás kezdődik.

Pénteken a halmazállapot-váltás határa délkelet felé tolódik, így az ország északnyugati felében nagyobb esély nyílik tartós, intenzív havazásra, vastagabb, megmaradó hótakaró kialakulására. A nap második felétől kezd el északnyugat felől szűnni a csapadék.

Felhívták a figyelmet arra: pénteken a megerősödő, helyenként viharossá fokozódó északi szél hófúvást is okozhat.

(MTI)