Anyaország :: 2026. február 21. 11:39 ::

Egészen az ajánlóívek megsemmisítéséig lehet tájékoztatást kérni a saját ajánlásokról

A választópolgárok az áprilisi országgyűlési választás időszaka alatt, illetve az ajánlóívek megsemmisítéséig, a szavazást követő 90. napig kérhetnek tájékoztatást a választási irodáktól arról, hogy melyik jelölt ívén szerepel az ajánlásuk. A korábbi választásokhoz hasonlóan mindezt már online is ellenőrizhetik.

Az április 12-ei országgyűlési választásra február 21-étől március 6-án 16 óráig lehet jelöltet állítani. A választási irodáknak négy napjuk van az ajánlások ellenőrzésére, a választási bizottságok ezt követően döntenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről, ehhez a jelölteknek 500 érvényes ajánlásra van szükségük.

A választási irodák az ajánlások ellenőrzésekor rögzítik a választási informatikai rendszerben, hogy a választópolgár ajánlott-e jelöltet, és ha igen, melyiket; erre azért van szükség, mert egy választópolgár ugyan választókerületének több jelöltjét is ajánlhatja, de egy jelöltet csak egyszer. Így kérésre az irodák meg tudják mondani a rögzített ajánlások közül, hogy a választópolgár adatai melyik jelölt ellenőrzött ajánlásai között szerepelnek. A választási irodák azonban nem minden ajánlást rögzítenek, így például nem rögzítenek több ajánlást, ha a jelölt elérte az 500 érvényes ajánlást, vagy ha már nincs matematikai esély, hogy elérje azt.

A választópolgárok bármely helyi választási iroda vezetőjétől, a jegyzőtől kérhetik a tájékoztatást személyesen vagy kézbesítési meghatalmazotton keresztül.

Emellett az idei választáson is lehetőség van arra, hogy a választópolgárok - elektronikus ügyfélazonosítás után - online kérjék a leadott ajánlásaik ellenőrzését. A kérelmet online a https://www.magyarorszag.hu/ oldalon keresztül, a Választás/Adatvédelem menüből lehet benyújtani, vagy a www.valasztas.hu oldalon, a Kit ajánlottam? menüponton keresztül.

A benyújtást követően a Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR), hogy a választópolgár kérelemben megadott azonosítói szerepelnek-e a választási irodákhoz benyújtott ajánlóíveken. Az adatok lekérdezésének eredményéről pdf-dokumentum készül, amelyet a választópolgár letölthet vagy megküldheti a saját tárhelyére.

Ha felmerül a visszaélés az ajánlással, akkor a választópolgár az ügyével a nyomozóhatósághoz fordulhat, illetve kifogást nyújthat be.

(MTI)