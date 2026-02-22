Anyaország, Extra :: 2026. február 22. 21:52 ::

Itt tudunk üzenni az agyalágyult bolsevik bohócnak, aki hazafiakat próbál az Antifa célkeresztjébe juttatni

A Munkásőr Emléktársaság első számú bohóca és az Ellenforradalom 1956 nevű kommunista Facebook-oldal szerkesztője, a győri illetőségű Sej László újfent a Kitörés túra résztvevőinek arcát hozta nyilvánosságra ("doxolta"), felhívva ezzel az antifa figyelmét a túrázókra.

Sej László rendszeresen tesz ki az oldalára fényképeket nacionalista mozgalmárokról, jobboldali újságírókról, és adja közre a lakcímeiket abban a reményben, hogy megismétlődnek a 2023. februári támadások.

Emlékezetes, hogy ő hozta létre a Szélsőjobb arccal és névvel nevű Facebook-oldalt, azzal a céllal, hogy jobboldali személyek kerüljenek az antifák célkeresztjébe. Az oldalt végül hazafiak töröltették le.

Ezúttal mi is (újra) közreadjuk Sej László elérhetőségét mindazoknak, akik úgy gondolják, hogy szívesen "üdvözölnék" őt:



Győr, Szent István út 57.

sejlaszlo@gmail.com 0630-594-2285Győr, Szent István út 57.