Tizennyolc határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Tizennyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken hat jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében 12 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult.

Az elmúlt héten az ország területén 27 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten - február 9-től 15-ig - a feltartóztatottak száma 19 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 16 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt három gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.