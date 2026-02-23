Anyaország :: 2026. február 23. 14:03 ::

Azonosították a Budapesten januárban eltűnt fiú holttestét

Azonosította a rendőrség a Budapesten januárban eltűnt fiú holttestét - közölték a Police.hu oldalon hétfőn.

A holttestet február 21-én délután találták meg a Duna budapesti, XI. kerületi szakaszán, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre. Hétfőre bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy a január 17. óta eltűntként keresett 18 éves fiút találták meg.

Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot - írták a rendőrség oldalán.

(MTI)