Anyaország :: 2026. február 25. 10:45 ::

Az akkufeldolgozó ellen tiltakoztak a pilisjászfalui testületi ülésen, a polgármester rendőrt hívott, egy képviselő lemondott

Rendkívüli ülést tartottak Pilisjászfaluban, ahol bontásból származó veszélyes hulladékokkal foglalkozó üzemet hozna létre egy cég. Az eseményen ott volt a hvg is, amelynek tudósításából kiderül, az ülésen elszabadultak az indulatok, miután tiltakozó helyiek is megjelentek, és egy petíciót adtak át a polgármesternek.

A tiltakozók azt kérték számon, miért nem kérdezte meg őket az önkormányzat a faluba tervezett akkuhulladékos üzemről, és azt is követelték, hogy mondjon le a polgármester.

Az ülésen az egyik képviselő lemondott képviselőségéről, ami fokozta a hangulatot, végül odáig fajult a helyzet, hogy a polgármester rendőrt hívott, aki néhány aktivistát távozásra szólított fel.

Két hete derült ki, hogy az NT Recycling Kft. akkufeldolgozó üzemet telepítene a Pest megyei Pilisjászfalura, ami heves tiltakozást váltott ki a helyiek körében. Az ügy kapcsán Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, amíg ő a képviselő a választókerületben, addig nem épül ott veszélyes hulladékot feldolgozó üzem.

Pilisjászfaluban tíz nappal ezelőtt már tüntettek a helyiek, mert nem akarják, hogy akkumulátorgyártásból származó hulladékot dolgozzanak fel a településük közelében.

(24)