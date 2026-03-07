Folytatjuk a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését, a magyar emberek biztonsága az első - mondta a honvédelmi miniszter szombaton a Facebook oldalán közzétett videójában.
"Katonáink fegyelmezetten, elkötelezetten és felkészülten végzik a szolgálatukat. Köszönöm nekik!" - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az egyik helyszíni szemlén készült videójában.
Magyarország biztonsága nem elméleti, hanem gyakorlatias kérdés - mutatott rá.
Úgy fogalmazott, "helyszíni szemlét tartok itt, Magyarország egyik pontján, ahol a stratégiai kőolajkészleteink védelmében fölvonult a honvédség is".
Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszámolt arról, hogy megtekintette az őrök körletét, illetve meghallgatta hogyan teljesítik a napi szolgálatukat "ezen a nagyon fontos helyen, amely a magyarok biztonságát hivatott garantálni".
"A békéhez erő kell, folytatjuk a kritikus infrastruktúra védelmének megerősítését" - mondta a miniszter.
(MTI)