Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 8. 15:09 ::

Mi Hazánk: foglalkozzon külön nyomozócsoport a pedofil bűnügyekkel!

A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezi, hogy a rendőrségen belül állítsanak fel speciális szaktudással felvértezett külön nyomozócsoportot a pedofil bűnelkövetők üldözésére.

Az ellenzéki párt hétfői, Facebook-oldalukon közzétett közleménye hangsúlyozza: a Mi Hazánkra számíthat a kormány a gyermekvédelem megújításának kérdésében.

Egyben sürgetik, hogy a gyermekek sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Az elkövetőket "végleg vonjuk ki a társadalomból!" - szögezik le.

(MTI)