A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezi, hogy a rendőrségen belül állítsanak fel speciális szaktudással felvértezett külön nyomozócsoportot a pedofil bűnelkövetők üldözésére.
Az ellenzéki párt hétfői, Facebook-oldalukon közzétett közleménye hangsúlyozza: a Mi Hazánkra számíthat a kormány a gyermekvédelem megújításának kérdésében.
Egyben sürgetik, hogy a gyermekek sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmények soha ne évüljenek el. Az elkövetőket "végleg vonjuk ki a társadalomból!" - szögezik le.
(MTI)