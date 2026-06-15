Anyaország :: 2026. június 15. 08:25 ::

Tíz határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Tíz határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken kilenc, szombaton egy jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén 18 határsértőt tartóztattak föl és kísértek vissza a rendőrök az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. A megelőző héten - június 1-jétől 7-ig - a feltartóztatottak száma 37 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében egy határsértőt is elfogtak, akivel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntetőeljárás - derül ki a rendőrségi összesítésből.