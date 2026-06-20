Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. június 20. 19:52 ::

Véget ért a börtönvellnesz: pénz, pia és S-Merci várta Lakatos Brendont a szabadulóbulin

Néhány év laza börtönvellnesz után ismét szabad "emberként" térhetett vissza a nyilvánosság elé Lakatos Brendon, kevésbé rajoskodó nevén Lőrinczfalvi Gusztáv. A közösségi médiában gyorsan terjedni kezdtek a felvételek, amelyeken a botrányairól ismert "tartalomgyártó" szombat reggeli szabadulása utáni első percek láthatók.



Újabb tamburás srác Lannert Judit tankönyveibe (képernyőképek: Fb)

A "tartalomgyártóként" ismert cigánybűnöző neve az elmúlt években több botrány miatt is rendszeresen felbukkant a hírekben. Sokan a közösségi oldalakról ismerték meg, országos felháborodást azonban az a felvétel váltott ki, amelyen másfél éves unokahúgát cigarettáztatta . A Blikk nevű szennylap megfogalmazása szerint "influenszer" azt mondta, csak vicc volt, a gyerek nem szívott bele a cigibe. A pár éves börtönbüntetését nem is emiatt az eset miatt kellett letöltenie.



Szabadság, ravatal parasztok!

A cigányt egy erőszakos bűncselekmény miatt ítélték el. Korábbi beszámolók szerint egy konfliktus során autójával egy gyalogos felé hajtott, majd kést rántott, és a társaság egyik tagját megsebesítette. A jogerős ítélet végül csak hét év hat hónap börtönbüntetést jelentett, emellett (Amnesty, segíts!) a közügyektől és járművezetéstől is eltiltották.

A szabadulás pillanata

A börtön kapujánál készült videó jelentős érdeklődést váltott ki, a közösségi oldalakon sokan reagáltak a visszatérésére. Szabadulását követően élő videóban jelentkezett be: zenei aláfestés mellett várták a börtön előtt, ahonnan egy Mercedes vitte tovább. Nem sokkal később átvette az élő közvetítés irányítását, elkérte a telefont, hogy saját magát filmezhesse, majd a kamerába mondta:

„Sziasztok, legyetek szerencsések! Olyan pacekom van, mint DiCapriónak romungróba.”

Az autóút során több ismerősét, barátját és családtagját is felhívta, miközben hol ő, hol a vele utazók videózták az eseményeket. Időnként – általában egy itallal a kezében – a kamerába is bekiabált, többnyire csupán annyit: „Na mi van, öcsém!”

"S-Mercivel vagyok, te ravatal!"

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