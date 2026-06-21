Bicskénél és Tatánál is baleset lassítja a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, mindkét helyen több kilométeres torlódás alakult ki - írta az Útinform vasárnap délben a honlapján.
A tájékoztatás szerint a 33-as kilométerszelvényben Bicske térségében egy baleset miatt mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Emiatt már három kilométeres torlódás alakult ki a határ felé - tették hozzá.
Tatánál, a 70-es kilométerszelvényben kisbusz és személyautó ütközött, itt egy sávon halad a forgalom, és szintén több kilométeres torlódás van - jelezték.
(MTI)