Anyaország, Friss hírek :: 2026. június 21. 12:38 ::

Több baleset is lassítja a forgalmat az M1-es autópályán Hegyeshalom felé

Bicskénél és Tatánál is baleset lassítja a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, mindkét helyen több kilométeres torlódás alakult ki - írta az Útinform vasárnap délben a honlapján.

A tájékoztatás szerint a 33-as kilométerszelvényben Bicske térségében egy baleset miatt mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Emiatt már három kilométeres torlódás alakult ki a határ felé - tették hozzá.

Tatánál, a 70-es kilométerszelvényben kisbusz és személyautó ütközött, itt egy sávon halad a forgalom, és szintén több kilométeres torlódás van - jelezték.

(MTI)