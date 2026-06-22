Anyaország :: 2026. június 22. 17:31 ::

Az abortusztabletta is téma volt az Országgyűlésben

Máthé Zsuzsa (KDNP) azt kérdezte ma a parlamentben, hogy a kormány hazai és nemzetközi szélsőliberális szervezetek nyomására liberalizálja-e Magyarországon az abortusztablettát. A képviselő az élet kioltására létrehozott pirulaként hivatkozott tablettára, megkérdőjelezve annak biztonságosságát is.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte: a kormány számára az egészségügy átalakítása során az abortusztabletta bevezetése nem szerepelt a prioritási listán, viszont a kérdés megtárgyalása mindenképpen szakmai és társadalmi egyeztetést igényel. Ettől a Tisza-kormány nem fél, miközben a korábbi kormány ezt gyáván elmulasztotta a szívhangrendelet kapcsán - jelezte.

Kiemelte: a KDNP-s képviselő nem pusztán egy orvosi módszer kockázatairól beszélt, hanem a terhességmegszakítást következetesen élet kioltásának nevezte, vagyis a terhességmegszakítás erkölcsi elutasítását képviselte. Ez nem abortusztabletta-vita, hanem abortuszvita - jelezte, erről lehet és kell is vitákat folytatni az Országgyűlésben és azon kívül is.

Rögzítette: a jogszabályok szerint Magyarországon a terhességmegszakítás nem korlátlanul, nem feltételek nélkül, de bizonyos esetekben jogszerűen elérhető beavatkozás, ennek módszere alapvetően orvosszakmai, betegbiztonsági és ellátásszervezési kérdés, ezért megválaszolása a hatályos jog, a betegbiztonság figyelembevételével lehetséges, nem pedig értékviták mentén.

Kiemelte: a gyógyszeres terhességmegszakítás nem kísérleti vagy ismeretlen eljárás, a WHO és a NICE szakmai irányelvei is az abortuszellátás részeként kezelik, és számos európai uniós országban szigorúan szabályozott keretek között alkalmazható. Vannak kockázatai, fájdalmasabb lehet, erősebb vérzéssel járhat, és nagyon szoros orvosi kontrollt igényel, de vannak szakmai előnyei is: nem jár műtéti beavatkozással, altatással és a méhszáj mechanikus tágításával, ezért kisebb lehet a későbbi terhességekben jelentkező méhnyak-elégtelenséghez, illetve a koraszülésekhez kapcsolódó kockázat - magyarázta. hozzátéve, ez különösen fontos szempont lehet fiatalabb nők, illetve olyanok esetében, akik később még gyermeket szeretnének vállalni.

Azt is kiemelte: azokban az országokban, ahol a gyógyszeres módszer elérhető, nem igazolódott, hogy önmagában emiatt növekedne az abortuszok száma, ezzel szemben Magyarországon az elmúlt években az élveszülések számához képest nő az abortuszok száma, pedig eddig nem volt abortusztabletta, és még szívhang-rendelet is volt.

Szerinte abban egyetérthetnek, hogy az abortuszok számának csökkentése fontos társadalmi cél. Több várt, biztonságban megszülető gyermeket szeretnénk, olyan országot akarunk felépíteni, ahol jó megszületni, és az anya sem marad egyedül - tette hozzá.

A képviselő a választ nem fogadta el, de az Országgyűlés többsége igen.

(MTI)