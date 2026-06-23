Anyaország :: 2026. június 23. 13:49 ::

Nógrádban bukkant újabb azbesztszennyezésre a Mi Hazánk politikusa

Nógrádban bukkant újabb, helyben ökológiai katasztrófával fenyegető azbesztszennyezésre a Mi Hazánk Mozgalom egyik politikusa - közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője.

Dócs Dávid elmondta: az egykori petőfibányai azbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel Petőfibánya, Lőrinci és Selyp lakóinak egészségét.

Hangsúlyozta: a működés évtizedei alatt a környéken szórták el az üzemi hulladékot, a gyár épületeit pedig a felszámoláskor robbantással semmisítették meg, a levegőbe juttatva ezzel rákkeltő anyagot.

A Mi Hazánk politikusa elmondta: feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül ötven köbméternyi azbeszthulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó.

Dócs Dávid jelezte: nem a hivatalban lévő kabinet szemére hányják a történteket, de álláspontjuk szerint a mindenkori magyar kormány dolga, hogy ilyen helyzetek ne alakulhassanak ki.

(MTI)