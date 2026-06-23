Anyaország :: 2026. június 23. 15:56 ::

Narancssárga lett a Szinva patak Miskolcon

Narancssárga színű lett kedd délután a Szinva patak egy része Miskolcon, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott, a katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) polgármester a Facebook-oldalán azt írta, hogy a helyszínen tájékozódott az ügyben, és egyeztetett a katasztrófavédelem szakembereivel is. Egyelőre nem ismert az elszíneződés oka, eredete, ezeket jelenleg is vizsgálják - közölte.

Hozzátette: soron kívüli vizsgálatot kért a kormányhivataltól, annak eredménye várhatóan szerdán készül el. A polgármester szerint jelenleg nincs olyan információ, amely közvetlen veszélyre utalna, de minden szükséges vizsgálatot elvégeznek, és amint megismerik az elszíneződés okait, tájékoztatni fogja a miskolciakat.

Tóth-Szántai József bejegyzésében arra kéri a közvéleményt, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat.

Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek azt mondta, hogy hozzájuk is érkezett jelzés az üggyel kapcsolatban. Hozzátette, a miskolci tűzoltók a helyszínen a társszervekkel, valamint a kormányhivatal szakembereivel együtt végzik a felderítést.

A Szinva a Bükk-vidék keleti hegyvidékén ered és a Sajó-Hernád-síkra érkezve, a Sajó folyóba torkollik. A patak 20 kilométeren Miskolc belterületén nyugat-keleti irányban a város teljes hosszán átfolyik.