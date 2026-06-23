Anyaország, Videók :: 2026. június 23. 17:53 ::

Lángoló autó okozott riadalmat egy benzinkúton az M0-son

Nem mindennapi eset történt június 19-én délután az M0-s autóúton, Szigetszentmiklós környékén.

Egy kocsi motortere menet közben füstölni kezdett. A sofőr a legközelebbi benzinkúthoz hajtott, majd kiszállt a járműből, amely rövid időn belül kigyulladt.

A tűz hatására az autó magától gurulni kezdett, és a töltőállomás bejárata előtt elhelyezett promóciós berendezésnek ütközött. Az ütközés következtében az üzlet ablakai betörtek, valamint az árukészletben is kár keletkezett.

A lángokat a tűzoltók megfékezték, a tűz nem terjedt át sem a töltőállomás épületére, sem a töltőberendezésekre. Szerencsére nem történt komolyabb baj, de egy ilyen eset akár tragédiába is torkollhatott volna. Az ügyben a rendőrség szabálysértési eljárást indított - közölték a Pest vármegyei rendőrség Fb-oldalán, videót is mellékelve a bejegyzéshez: