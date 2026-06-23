Anyaország :: 2026. június 23. 18:08 ::

Hat személyt vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak ügyében, köztük van Bús Balázs volt polgármester

Hat személyt őrizetbe vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak ügyében. „A hűtlen kezelés gyanújával meghallgatott és most őrizetbe vett egykori és mostani munkavállalók az NKTK és a Kulturális és Innovációs Minisztérium alkalmazásában állnak vagy álltak” – írta Facebook-oldalán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.



Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A miniszter szerint „halad előre a Hankó-botrány felderítése”, és ennek részeként a NAV kedden hat érintettet vett őrizetbe a 17 milliárd forintot meghaladó támogatások ügyében. „A nyomozók munkája és a korábbi, politikai lojalitásból kiosztott közpénzek átvilágítása elengedhetetlen, mert csak így lehet átláthatóan átalakítani, szakmai alapon működővé tenni a kulturális támogatási rendszert kiépítését” – írta Tarr.

A 24.hu információi szerint őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki Bús Balázst, Óbuda volt fideszes polgármesterét, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke volt. A posztjáról azután mondott le, hogy az április 12-i választás után kitört az NKA-s pénzosztások körüli botrány. A politikus védője, Papp Gábor azt mondta, hogy Bús Balázst gyanúsítottként hallgatták ki, ügyfele részletes vallomást tett.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter aktívan foglalkozik az NKA-s pénzekkel. Május 18-án elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését, mivel „szeretnék megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön az NKA olyasmire, ami nem jó célra, nem jó helyre megy”, majd felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Alapnál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját.

Eközben a NAV a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kifizetéseinek ügyében nyomoz, miután kiderült, hogy az alaptól a választás előtt több milliárd forint értékben utaltak ki támogatásokat Fidesz-közeli előadóknak és szervezeteknek. A NAV május 27-én tartott házkutatást a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél.

(Telex)