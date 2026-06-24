Anyaország :: 2026. június 24. 21:14 ::

Urán tárolásáért ítéltek el egy cégvezetőt Pécsen

Urán tárolásáért jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Pécsi Járásbíróság egy vegyiárukkal foglalkozó cég ügyvezetőjét - tájékoztatott a Pécsi Törvényszék a honlapján szerdán.

Azt írták: a bíróság a napokban megtartott nyilvános előkészítő ülésen radioaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt marasztalta el a férfit, és a 400 ezer forintos pénzbüntetés kiszabása mellett kötelezte több mint félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére.

A törvényszék beszámolt arról, hogy bár a férfi ügyvezetésével működő vállalkozás fő tevékenysége vegyiáruk nagykereskedelme, szerves vegyi alapanyagok és egyéb vegyi termékek gyártása, korábban előfordult, hogy megszűnt laboratóriumok vegyi anyagait átvette, azok egy részét felhasználta, hasznosította, vagy a pécsi telephelyén tárolta.

Így került az ügyvezetőhöz egy uranil-acetát feliratú, 125 milliliter űrtartalmú, sárga porszerű anyagot tartalmazó üveg, amelyet a telephely udvarán kialakított fedett, kerítéssel körbevett tárolóban egy asztalon helyezett el más vegyszerekkel együtt - tették hozzá.

A törvényszék megjegyezte, hogy az urántartalmú üvegre 2024. június 4-én a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sugárzást mérő műszert is használó iparbiztonsági főfelügyelője bukkant rá a telephelyen hivatalból végzett hatósági ellenőrzésen.

A normál háttérsugárzás mintegy négyszeresét kibocsátó veszélyes anyagot ezután megfelelően csomagolták, laboratóriumi robbanószekrényben helyezték el, majd a Készenléti Rendőrség tűzszerészei a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpontba szállították - fűzték hozzá.

Kiemelték: a mérések és elemzések során bebizonyosodott, hogy az üvegben a felirattal egyezően uranil-acetátot tároltak, a vegyület urántartalma 62,8 gramm volt. E mennyiség elsődlegesen akkor lehet veszélyes, ha belégzéssel vagy elfogyasztással élő szervezetbe kerül.

A törvényszék hangsúlyozta, hogy az urán nukleáris anyag, és nukleáris anyagokra nincs mentességi szint, azaz olyan anyagmennyiség, amely nem jelentésköteles, és engedély nélkül birtokolható.

Az ügyvezető a labor felszámolásakor úgy vette át az uranil-acetátot tartalmazó üveget, hogy végzettsége folytán tudomással bírt az anyag tulajdonságáról, és belenyugodott a sugárzó anyag átvételével járó következményekbe - olvasható a közleményben.