Anyaország :: 2026. június 24. 15:08 ::

NKA-ügy: őrizetbe vették a milliárdos támogatásokról döntő bizottság tagjait

Őrizetbe vették kedden a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét, valamint a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő, kiemelt bizottság tagjait is – írta meg a Telex.

Tegnap összesen hat embert állítottak elő a NAV közlése alapján. A Telex által említett NKTK főigazgatója az a Krucsainé Herter Anikó volt, akit Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-én mentett fel tisztségéből. A cikk az ő kabinetvezetőjét, valamint a támogatások kiosztásáról döntő bizottsági tagokat is említi mint őrizetbe vett személyeket. A bizottság az NKA honlapján elérhető információk szerint a következő személyekből áll: Ughy Attila, 2010 és 2019 között Budapest XVIII. kerületének polgármestere, korábbi fideszes országgyűlési képviselő, a Lechner Kft. tanácsadója, Zámbó Nóra, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, titkárságvezetője és Burom Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium miniszteri kabinetfőnök-helyettese.

A hűtlen kezelés miatt folyó nyomozás, melyet a NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága folytat, magánszemély feljelentése alapján indult. Ezt azt is jelenti, hogy az érintett pályázók között van Bács-Kiskun vármegyei illetékességű vállalat. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerda délután indítványozhatja az őrizetbe vettek letartóztatását, amiről csütörtökön lehet bírósági döntés.

Az NKA-botrány április 23-án robbant ki, amikor Molnár Áron színész-aktivista arról számolt be: állami kifizetőhelyként működhetett az alap a Fidesz gazdasági, közéleti és művészeti köre számára. Kiderült: nagyon sok, Fidesz-közeli alkotó kapott jelentős összegeket az NKA bizonyos kiemelt kulturális keretéből, közük például Mága Zoltán hivatalos fotósa, Tóth Gabi, Dopeman vagy éppen Pataky Attila. A támogatások mintázatai arra utalnak: a kiosztott pénzek nagyrészt a Fidesz kampányát támogatták.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerda kora délután közölte, hogy a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozásban a pályázatok elbírálásában érintett hat tisztviselő letartóztatását indítványozza. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat személyt őrizetbe vették és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. Az ügyészség a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt folyó büntetőügyben őrizetbe vett személyek letartóztatásának elrendelését indítványozza a szökés, elrejtőzés megakadályozása érdekében, továbbá az eljárás jogellenes befolyásolásának, valamint a bűnismétlés veszélye miatt. A letartóztatásokról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája június 25-én, csütörtökön dönt.

(24 nyomán)