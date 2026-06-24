Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. június 24. 18:01 ::

Őrizetbe vették Fonyód volt fideszes polgármesterét

Rendőrök állították elő, majd őrizetbe vették Fonyód korábbi polgármesterét, a fideszes Hidvégi Józsefet egy a város cégéhez kötődő, nagy értékű gazdasági csalási üggyel kapcsolatban.

A Népszava információi szerint szerdán előállították, majd 72 órára őrizetbe vették Hidvégi Józsefet, Fonyód volt fideszes polgármesterét, valamint fiát is gyanúsítottként hallgatták ki. Utóbbit később szabadon engedték. Az ügyészség, amely a lapnak megerősítette az értesülést, később dönt arról, kezdeményezi-e az expolgármester letartóztatását.

Az ügy egy korábbi nyomozáshoz kapcsolódik, amely a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működését érinti. Az állami vádhatóság már korábban letartóztatásba helyezte a cég ügyvezetőjét és egyik rokonát, akiket különösen nagy értékű, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsítanak, utóbbi esetében pénzmosás is felmerült.

A rendőrségi nyomozás még tavaly indult, miután több feljelentés érkezett a cég gazdálkodása miatt. A hatóságok főként a 2019–2024 közötti önkormányzati ciklust vizsgálják. Információk szerint ebben az időszakban akár 150–300 millió forintnyi kifizetés lehetett vitatható, amelyek egy részét a volt polgármesterhez és az ügyvezetőhöz köthető személyek kapták különböző szolgáltatásokért.

Az ügyben korábban önkormányzati vizsgálóbizottság is alakult, ám annak jelentését a kormánypárti többség nem fogadta el.

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