Anyaország :: 2026. június 25. 09:54 ::

Lemondott a Baranya vármegyei közgyűlés elnöke

Lemondott a Baranya Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöki tisztségéről és képviselői mandátumáról Őri László (Fidesz-KDNP), az erről szóló írásbeli nyilatkozatát Dunai Péter (Fidesz-KDNP) alelnök olvasta fel a testület pécsi ülésén csütörtökön.

Az üléstől távol maradó Őri László a nyilatkozatában nem indokolta a döntését. A Pécs Aktuál hírmagazinnak a napokban megjelent, a fideszes politikus távozási szándékáról szóló cikkében úgy nyilatkozott, hogy pártja strukturális és szervezeti átalakulása miatt kész lemondani tisztségeiről.

Jelezte, visszavonul a közélettől, erről maga döntött, előzetesen sem a pártközponttal, sem Orbán Viktor pártelnökkel nem egyeztetett.

Hozzátette, a jövőben jogászként szeretne dolgozni, és több időt kíván a családjával tölteni.

A hírmagazin utalt rá, hogy Őri László választókerületi elnöki feladatokat is ellátott, ez a pozíció azonban a közelmúltban megszűnt a Fideszben.

A nyilvánosan elérhető életrajza szerint a reklám- és szervező szakmenedzser, valamint jogász végzettségű Őri László 2011 és 2014 között ügyvédjelöltként, 2010 és 2019 között Pécs önkormányzati képviselőjeként, 2014 és 2019 között a város alpolgármestereként is dolgozott. A vármegyei közgyűlés elnöki tisztségét 2019 óta töltötte be.

A többségében a Fidesz-KDNP képviselőiből álló közgyűlésnek a törvény értelmében saját tagjai közül titkos szavazással kell új elnököt választania a testület megbízatásának időtartamára.

(MTI)