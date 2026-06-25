Anyaország :: 2026. június 25. 19:45 ::

Mráz Ágoston egyedül maradt a Nézőpontban

Távozott a Nézőpont Intézet Közvélemény-kutató Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjáról Boros Bánk Levente politikai elemző, helyét a cégalapító Mráz Ágoston Sámuel vette át – számolt be a hvg nyomán az Index.



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A Nézőpont Intézet egyike volt azoknak a műhelyeknek (pontosabban hazugsággyáraknak), amelyek az Orbán-kormány munkáját segítették állítólagos közvélemény-kutatásokkal és úgynevezett elemzésekkel, ám a választási vereség után nyilvánvalóvá vált, hogy szakmai hibából vagy szándékosan, de a valóságosnál jóval nagyobb támogatást mutattak ki a Fidesz javára.

Bár a cégnek tavaly mindössze néhány millió forint volt az árbevétele, de a tulajdonos, a Nézőpont Intézet Alapítvány ennél jóval nagyobb pénzekkel gazdálkodik. A Nézőpont Intézet Alapítvány bevételei tavaly meghaladták a félmilliárd forintot, és ebből 477 millió a beszámoló lezárásakor, vagyis december 31-én még megvolt. Az alapítvány kurátora egyébként szintén Mráz Ágoston.

Egyébként tudatos manipulációval és hamisítással vádolta meg több oktatótársa az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán oktató Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét az április 12. előtt megjelent, Fidesz-előnyt jelző "közvélemény-kutatások" miatt. Többen etikai vizsgálatot is indítanának ellene.