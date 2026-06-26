Anyaország :: 2026. június 26. 11:17 ::

Medián: a magyarok háromnegyede támogatja az euró bevezetését

Azt írja hvg-n Hann Endre, hogy a hazai társadalom jelentős, háromnegyedes többsége szeretné, ha Magyarország bevezetné az eurót, nézetkülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg.

A Medián választás utáni felmérése szerint minden második ember óvatos, csak „alapos előkészítés után” búcsúzna el a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha „a lehető leggyorsabban” vezetnék be az egységes európai fizetőeszközt.

Az elutasítók a népesség 23 százalékát teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban.

A Tisza-szimpatizánsok 92 százaléka – késedelem nélkül vagy óvatosabban –, míg a fideszesek csupán 32 százaléka áll az euró bevezetése mellett.

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