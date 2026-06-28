Anyaország, Friss hírek :: 2026. június 28. 20:39 ::

Elérte a 40 Celsius fokot a legmagasabb hőmérséklet országosan és Budapesten is

A legmagasabb hőmérséklet országosan és Budapesten is elérte a 40 Celsius fokot ma délután - közölte a kormány vasárnap délután.

A kormany.hu oldalon közzétett gyorsjelentésekben ismertettek több intézkedést. Ezek között azt írták, hogy több esetben hipertermia, túlhevülés miatt láttak el betegeket. A Dél-pesti Centrumkórház Szent István telephelye egyik épületének műtőjében a légkondicionáló berendezés meghibásodott, javítása hétfőre tervezik. A kórház a hétvégi ügyeletet lemondta, a bent fekvő betegeket akut esetben másik épületben tudják ellátni - írták.

Beszámoltak továbbá arról, hogy az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Martonvásár közelében, a 33-as kilométernél két személygépjármű összeütközött, a helyszínre mentőhelikopter érkezett, egy időre lezárták a sztrádát.

Korábban, szintén az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalán a Szabadbattyáni lehajtónál személygépkocsi égett. A tűzeset miatt egy órán át egy sávon haladt a forgalom, a kialakult 5 kilométeres torlódásban az autópályakezelő 750 fél literes palackos vizet osztott ki - közölték.

Mint írták: 25 vasútvonalon van érvényben sebességkorlátozás. A Kék Hullám InterCity vonat mozdonya meghibásodott, az utasokat másik vonattal szállították tovább. A pályán rekedt vonat miatt egy gyorsvonat utasait pótlóbuszokkal szállították tovább - tájékoztattak. A 16-os vasútvonal Hegyeshalom és Mosonszolnok közötti vasúti pályaszakaszát tűzeset miatt a forgalomból kizárták. A H5-ös, H6-os, H8/H9-es HÉV vonalakon az alkalmazható pályasebességet 10kilométer per órával csökkentették - ismertették.

Beszámoltak arról, hogy több településen helyreállt a vízszolgáltatás. Mint írták: kora délután a bázakerettyei vízellátó rendszeren Zala megyében szolgáltatói áramszünet következtében a tárolt vízkészlet mennyisége kritikus szintre csökkent. A kiesett villamos energiát saját áramfejlesztő segítségével pótolták. A Fejér megyei Mány településen a megnövekedett vízfelhasználás miatt 2 495 fogyasztónál lajtoskocsival biztosítják a vízszolgáltatást.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Országos Vízügyi Koordinációs Központja a kedvezőtlen hidrometeorológiai helyzet miatt a Paksi Atomerőmű hűtővíz-bevezetés alatti szakaszán a vízi élőhely, élővilág védelme érdekében a paksi alvíz jobb partján négy nagyteljesítményű szivattyú telepítését kezdte meg. A Paksi Atomerőmű környezetvédelmi okokból menetrendezetten vasárnap délután négy órától 320 megawattal visszaterhelésre került. Hétfőn előreláthatólag további 400 megawatt visszaterhelésre lesz szükség, de ez még a hétfői mérési eredmények függvénye - számoltak be.

(MTI)