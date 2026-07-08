Anyaország :: 2026. július 8. 16:23 ::

Augusztusban megy szabadságra a kormány és a Tisza-frakció

Nem lesz ott a másfél hét múlva kezdődő tusnádfürdői fesztiválon Magyar Péter és a kormány más tagjai sem – írja a Telex. A portál azt a tájékoztatást kapta a kormánytól, hogy Magyar Péter „korábbi tájékoztatása szerint a magyar kormány és a Tisza-frakció munkával tölti a teljes nyarat – beleértve a tusnádfürdői fesztivál időszakát is –, ez alól csak az augusztus 10. és 20. közötti időszak jelent kivételt”.

Azaz nemcsak a miniszterelnök, hanem más se megy el a Tiszából Tusványosra, ahol Orbán Viktor ismét beszédet mond.

Arra egyébként korábban volt némi esély, hogy Tusványoson nyilvános vita legyen a Tisza és a Fidesz között. Németh Zsolt arról beszélt a közmédiában, hogy az idei rendezvényt párbeszédközpontúbbá akarják tenni, „ezért a mostani kormányzati garnitúrát” is meghívják. A lehetséges meghívottak között név szerint is megemlítette Tarr Zoltán nemzetpolitikáért felelős minisztert, Heidl György államtitkárt és Kollai István nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt.

Ám ebből, úgy tűnik, nem lesz semmi.

Magyar Péter egyébként a Tisza Párthoz közeli erdélyi táborba sem megy el. (A neve: Közösségi Párbeszéd Tábor Homoródfürdőn.)

(24 nyomán)