Anyaország :: 2026. július 9. 15:42 ::

Napos-gomolyfelhős, meleg, de szeles idő várható a hétvégén

Jellemzően napos-gomolyfelhős, de szeles idő várható a hétvégén, és nem kizárt záporok, zivatarok kialakulása. A hőmérséklet csúcsértéke 30 Celsius-fok körül alakul, a hajnalok továbbra is frissítők lesznek - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken általában napos idő várható gomolyfelhőkkel. Az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, másutt csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.

Szombaton többnyire napos idő várható gomolyfelhőkkel. Kevés helyen - nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten - alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű, ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a felhős helyeken enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.

Vasárnap több felhő valószínű, de több órára így is kisüt a nap. Eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat az ország egyes részein. Az északias szél élénk, néhol erős lesz. A hajnalban jellemző 13-20 fokról délutánra 26 és 32 fok közé melegszik fel a levegő.

Agrometeorológia: tovább fokozódik az aszály



Továbbra sem várható országos, áztató eső, így tovább fokozódik az aszály - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint a múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten, keleten fordult elő kisebb körzetekben. Az elmúlt harminc napban a középső országrészben helyenként még 15 milliméter eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 millimétert meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 milliméterrel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméter a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén-végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból.

A levegő és a talaj nagyon száraz, emiatt nagy a hőingás. Az elmúlt napokban a maximumok többnyire 30 Celsius-fok közelében alakultak, csak szerdán a Dunántúlon maradt 25 fok körül a csúcsérték.

A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termésátlagok alacsonyak. Az időnként, kisebb körzetekben előfordult csapadék csak átmenetileg hátráltatta a betakarítást, de a termés minőségét nem rontja.

A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Duna-Tisza közének északi részén nagyon alacsony, még a 2022-es évinél is kevesebb. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan terültek, ahol szépek az állományok, például a Dunántúl déli részén, és vannak, ahol nagyon gyengék. Az elhúzódó aszály az öntözetlen táblákon nagy károkat okozott, a június végi 40 Celsius-fok körüli hőség hatására az állományok zöld tömege rohamosan csökkent, a levelek összesodródtak, a felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke jellemzően a 2022-es érték alatt van.

Az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a nyugati országrészben és kisebb körzetekben keleten van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 74 százalékában volt az ország területének legalább 30 százalékán legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben volt. Jelentős, országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban a jobbára napos idő mellett az időnkénti felhősödésből elszórtan várhatók záporok, zivatarok, az ország nagyobb részén várhatóan nem lesz számottevő eső, így az aszály tovább fokozódik majd. A hőmérséklet kissé emelkedik majd, csúcsértéke eleinte többnyire a 30 fokot alulról közelíti majd, a jövő hét közepén pedig már inkább kissé a fölött várható. Napközben légköri aszály várható: a levegő relatív páratartalma napközben nagy területen csökken 30 százalék alá.