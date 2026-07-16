Anyaország :: 2026. július 16. 06:58 ::

Átlagosan 8500 forintért kötnek kötelező biztosítást az e-rollerekre

Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett, alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai - derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő portál mikromobilitási eszközökre fejlesztett kalkulátorának adataiból.

Szerdai közleményében a biztosításközvetítő felidézte: csütörtökön lesz két éve, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) számos mikromobilitási eszközre, köztük a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. Az intézkedés indokoltságát mutatja, hogy jelentősen megugrott az elektromos rollerekkel okozott balesetek száma. Tavaly 635 súlyosabb, személyi sérüléssel is járó e-rollerbaleset történt, az előző évinél 73 százalékkal több. Idén április végéig 167 ilyen baleset történt, ami 45 százalékos növekedés az előző év hasonló időszakához képest, amikor 115 esetet regisztráltak.

Az Insura.hu statisztikái szerint az idei első félévben átlagosan 8500 forint volt a mikromobilitási eszközökre kötött kgfb-szerződések éves díja, ami több mint 30 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi 6500 forinthoz képest. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 13 800 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást.

Az eddigi szerződések 28 százalékát kötötték fővárosi, illetve megyeszékhelyen élő ügyfelek, 72 százaléknyian egyéb vidéki települések lakói voltak. A szerződők 71 százaléka 35 év feletti, 12 százalékuk pedig 55 év feletti, bár ez utóbbiak között vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződtek - jelezte a biztosításközvetítő.

A közleményben Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója kiemelte, hogy a kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kis méretű kerekek és a rossz minőségű útburkolat miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset.