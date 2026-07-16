Anyaország :: 2026. július 16. 14:10 ::

Az IKEA dolgozói csütörtök délutánig folytatják a munkabeszüntetést

Csütörtökön 15 óráig folytatják a szerdán 20.30 órakor megkezdett sztrájkot az IKEA dolgozói; a munkabeszüntetésben a logisztikai és az áruházi dolgozók is részt vesznek - mondta a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke az MTI-nek.

Kiss Alíz közölte, a munkabeszüntetés célja a 6 százalékos béremelés elérése mellett, hogy az IKEA leüljön tárgyalni erről a szakszervezettel.

A szakszervezet alelnöke elmondta, hogy az előző este indult sztrájkhoz kezdetben a soroksári és a budaörsi áruház logisztikai részlegének éjszakai műszakban dolgozó munkatársai csatlakoztak. A munkavállalók feladata ilyenkor az érkező kamionok fogadása és az áruház feltöltése. Ez azonban most nem történt meg, mert ezen a két helyszínen az egy műszakban dolgozó kollégák 90 százaléka nem vette fel a munkát - tette hozzá.

Elmondta, az IKEA a kialakult helyzetben három munkavállalóval és négy diákkal próbálta megoldani, hogy fogadják a kamionokat, ez nem sikerült.

Hozzátette: hajnali négy órakor érkezett meg az áruházakba a következő műszak, az itt dolgozók pedig - már előzetesen - úgy döntöttek, hogy folytatják a sztrájkot, az IKEA soroksári, budaörsi áruháza mellett minden magyarországi telephely, köztük az Örs vezér téri áruház dolgozói is folytatják a munkabeszüntetést 15 óráig.

A KASZ alelnökének beszámolója szerint Soroksáron délután a sztrájkoló dolgozók száma már meghaladta a 100-at.

Arra a kérdésre, hogy folytatják-e a sztrájkot, a KASZ alelnöke elmondta, most minden azon múlik, hogy a vállalat mit fog erre reagálni, és ezt a munkavállalók el tudják-e fogadni.

Az IKEA dolgozói a múlt csütörtök óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, kezdetben kétórás figyelmeztető sztrájkkal igyekeztek a munkáltató figyelmét felhívni. Csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben.

A szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes 6 százalékos alapbéremelést.

Az IKEA korábban az MTI megkeresésére azt írta, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják munkatársaik jogát arra, hogy kifejezzék a véleményüket, figyelemmel kísérik a visszajelzéseket, és komolyan veszik a párbeszédet.

Hozzátették: 2026 áprilisában több mint 580 millió forintot fektettek be az éves béremelési folyamat részeként, az elmúlt három évben pedig összesen több mint 1,5 milliárd forintot.

Bár egy azonnali, a tervezetten felüli béremelést vagy az idei pénzügyi évre vonatkozó egyszeri kifizetésre irányuló követelést nem tudnak teljesíteni, megállapodtak egy pozitív, együttműködésen alapuló jövőbeni partnerségben. Ennek keretében az IKEA vezetése és a szakszervezet szorosan együttműködik majd a bér- és juttatási rendszer felülvizsgálatán - írta korábban Eva Malá Beluská, az IKEA csehországi, magyarországi és szlovákiai People & Culture vezetője. Múlt szombaton hozzátették: a vállalat jelenlegi bérpolitikai megközelítése az idei pénzügyi év végéig érvényben marad, így jelenleg nem tárgyalnak további azonnali emelésekről.