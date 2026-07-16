Anyaország :: 2026. július 16. 22:55 ::

ORFK: továbbra sem küldünk SMS-ben bírságot!

A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést; ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket - figyelmeztetett az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata csütörtökön a Police.hu oldalon.

Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártyaadatait.

A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, ne adja meg sem személyes, sem bankkártyaadatait, hanem törölje az üzenetet.