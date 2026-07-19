Anyaország :: 2026. július 19. 20:34 ::

Lehetne tanulni az írektől: közérdekre hivatkozva nyilvánosságra hozták a fojtogatós gyilkos nevét és fényképét

Az Irish Independent szerint közügy, hogy néz ki az a férfi, aki megfojtott egy amerikai nőt Budapesten, és egy ilyen súlyos bűncselekménnyel a háta mögött 14 év múlva szabadulhat a börtönből.



Lorcan Murphy a hazai sajtóban



Lorcan Murphy az Irish Independentben

Július elején hirdetett ítéletet a Fővárosi Törvényszék a 2024 novemberében Budapesten megfojtott amerikai nő, Mackenzie Elizabeth Michalski ügyében: az elkövető ír férfit bűnösnek találták emberölés miatt, 14 év fegyházban töltendő szabadságvesztésre ítélték, valamint 10 évre kiutasították Magyarországról.

Az ítéletről nemrég az Irish Independent is beszámolt . A lap megjegyezte, a magyar törvények nem teszik lehetővé, hogy a gyilkosságért elítélt férfi fotóját és nevét nyilvánosságra hozzák, a cikk szerzői azonban úgy vélik, hogy ezek az információk a közérdek kategóriájába tartoznak.

A lapnak nyilatkozott a meggyilkolt nő volt párja, Kenton Reichen is, aki részben magát hibáztatta a történtekért. A pár hat éven át volt együtt, a férfi szerint azonban elköteleződési problémái voltak, ezért nem kérte meg a nő kezét. „Ha másképp rangsorolom a prioritásaimat, ez nem történt volna meg” – nyilatkozta a lapnak a férfi.

Reichen szerint egy alkalommal eljött a budapesti tárgyalásra, hogy szemébenézzen volt párja gyilkosával. „Semmit nem láttam a szemében, csak sötétséget” – nyilatkozta a lapnak. Mint mondta, az ítélet némiképp megnyugvással tölti el, és hálás a magyar bíróságnak, hogy a döntéssel részben segítettek lezárni az ügyet.

Az ítélettel szemben a vádlott teljes körű fellebbezést nyújt be, védője szerint téves tényállást rögzítettek, továbbá enyhítést kérnek, az ügyészség gondolkodási időt kért.

(hvg)