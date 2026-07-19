Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 19. 22:29 ::

Eltérő kultúra a gyömrői vonaton, egy tizenéves lány levideózta zaklatóját

Gyömrő polgármestere vasárnap délután megosztott egy fotót a közösségi médiában egy férfiról, aki állítása szerint zaklatott egy tizenéves lányt a Gyömrőről a Keleti Pályaudvarra tartó vonaton. Kisberk Szabolcs információi szerint többeket is zaklatott felszállás előtt a férfi, sőt egyesek szerint kés is volt nála.

A városvezető beszámolója szerint a vonaton gyomorforgató dolgokat tett az illető: felszállt a Budapestre tartó vonatra, ahol egy tizenéves lány közelébe ült, és magához nyúlt, önkielégítést végzett.

A fiatal lány azonban megőrizte lélekjelenlétét, készített egy felvételt a zaklató férfiról. A videót megkapta a polgármester, de „az annyira undorító”, hogy nem teszi közzé. Kisberk feljelentést tett az ügyben, a rendőrség megkezdte a nyomozást, azonban kéri a lakosság segítségét a férfi beazonosításában.

Nem ez az első hasonló eset a Pest megyei településen: egy nappal korábban arról számolt be a gyömrői polgármester, hogy az éjszaka közepén egyedül hazatartó nőket zaklattak már több alkalommal is, egyiküket azonban sikerült beazonosítaniuk, írja az Index.

A Magyar Jelen közzétette a felvételt:

Kisberk Szabolcs közben frissítette a bejegyzését, ezt írja: