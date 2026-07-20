Anyaország :: 2026. július 20. 15:26 ::

Dúró Dóra: a Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje

A Mi Hazánknak lesz saját államfőjelöltje, de a párt még nem döntött arról, hogy kit javasol köztársasági elnöknek - közölte újságírókkal Dúró Dóra hétfőn a Parlamentben.

A Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese úgy fogalmazott: Sulyok Tamás "megfutamodott azzal, hogy szó nélkül és gyakorlatilag szolgalelkűen" aláírta az alaptörvény 17. módosítását. Hozzátette, a módosítás több pontjáról is óriási társadalmi vita zajlott, ezért ha Sulyok Tamás köztársasági elnökként "valóban felelős lett volna, akkor ezt ilyen módon nem teszi meg".

Hangsúlyozta, hogy Polgár Judit személyével kapcsolatban még nem szeretne állást foglalni, de azt furcsának nevezte, hogy miközben Magyar Péter miniszterelnök "széles körű társadalmi egyeztetésről" beszélt, a kormányfő már be is jelentette a Tisza Párt jelöltjét. Hozzátette, úgy hallotta, hogy a Tisza Párton belül is "óriási vita" zajlik ezzel kapcsolatban.

Kérdésre válaszolva azt mondta, nem tud arról, hogy a Mi Hazánk meghívást kapott volna ebben az ügyben egy frakcióvezetői egyeztetésre.

Arról is kérdezték, hogy nem tartja-e aggályosnak, hogy Polgár Judit "egy másik ország állampolgáraként lehet köztársasági elnök". Azt felelte, nem tudja, hogy ez így van-e, "ezt a sajtóinformációt szeretném, ha megerősítenék, ez nagyon súlyos kérdéseket felvet valóban".

Sulyok Tamás szombaton aláírta az alaptörvény 17. módosítását, ezzel július 20-án 0 órától megszűnt a köztársasági elnöki mandátuma.

(MTI)