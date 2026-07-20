Anyaország :: 2026. július 20. 19:38 ::

Polgár Judit visszautasította Magyar Péter felkérését

Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit bejegyzéséhez azt írta, hogy a jövőben is számítanak rá. /Bővített hír./



Talán túl sokat feszegettük azt a bizonyos állampolgárságot... (fotó: Szajki Bálint / 24)

Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérést, rendkívül hálás érte. "Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek.

Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni" - írta.

Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében - tette hozzá Polgár Judit.

Magyar Péter miniszterelnök a bejegyzéshez azt írta: "Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre".

Bódis Kriszta, a Tisza parlamenti képviselője, kormánybiztos azt írta, hogy szerinte és az egész frakció, valamint sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna. "Szomorúan veszem tudomásul, de megértem a döntésed, hiszen rengeteg bántást kaptál, amit egyáltalán nem érdemeltél meg. Remélem találkozunk majd és személyesen is elmondhatom mennyire tisztellek. Szeretettel kívánok sok erőt, és békességet" - írta Bódis Kriszta.

Török Gábor: ez bizony az új kormány első kudarca

– Ha a hatalompolitika nyelvén Sulyok Tamás eltávolítása siker volt, akkor ez bizony az új kormány első kudarca – írja Török Gábor a Facebookon arról, hogy Polgár Judit nem fogadta el Magyar Péter felkérését köztársasági elnöknek.

– Volt egy terv, beleállt a miniszterelnök, ma egyhangúlag támogatta a frakció, de füstbe ment. Jó lenne tudni, hogy végül a reakciókat látva közös megegyezés történt vagy a jelölt maga döntött így, de ez a lényegen nem változtat – teszi hozzá az elemző.

(MTI - 24 nyomán)

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