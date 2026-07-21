Anyaország :: 2026. július 21. 21:43 ::

Magyar Péter a "vidéki prókátorral" találkozott a Polgár-fiaskó után

Magyar Péter egy Fülöp Botonddal és Ruff Bálinttal közös fényképet osztott meg közösségi oldalán.

Azt írta hozzá: "Aki nélkül valószínűleg nincs rendszerváltás … Most először találkoztam és beszélgettem a Vidéki prókátorral, azaz dr. Fülöp Botond ügyvéd úrral a 2024 óta történtekről, a Miniszterelnökségen. Sokszor éreztem a két és fél év alatt, hogy rengeteg mindent hasonlóképpen látunk, és sokszor jelentettek nagy segítséget az ügyvéd úr posztjaiban megfogalmazott javaslatok. ui.: A Fidesz sokáig azt terjesztette, hogy én magam vagyok a Vidéki prókátor. Mekkora kognitív disszonancia lehet ez most nekik."

Polgár Judit tegnap utasította vissza Magyar Péter felkérését az államfői posztra, ami után a kormányfő vállalta a felelősséget. Ma Bujdosó Andrea azt mondta, az új államfőről szóló egyeztetésbe bevonják a többi parlamenti pártot.

Aki kirobbantotta a kegyelmi ügyet

Fülöp Botond – aki észrevette Novák Katalin Kónya Endrének adott kegyelmét – a Pécsi Ügyvédi Kamara tagja, Komlón praktizál. Önéletrajza szerint 1971-ben születtett Győrben. Középiskolai tanulmányait a győri Révai Miklós Gimnázium német nyelvi tagozatos osztályában végezte, 2001-ben fejezte be jogi tanulmányai Pécsett, előzőleg gépészmérnöki oklevelet szerzett a Budapest Műszaki Egyetemen. 1994-től 2004-ig mérnökként, konstrukciós, illetve gyártmányfejlesztési vezetőként dolgozott magyar, illetve külföldi (osztrák, német) tulajdonú cégeknél.

A Válasz Online-nak az ügyvéd az év elején magát olyan jobboldali-konzervatív értelmiségiként határozta meg, aki a polgári Magyarország eszméje miatt csatlakozott a Fideszhez, de már 2010 előtt érzékelte, hogy "ebből nem sok jó fog kisülni". Később elképesztette, hogy az ország vezetői saját törvényeiket sem tartották magukra nézve kötelezőnek, szerinte Orbán Viktor megnyilatkozásaiból áradt az aljasság és erkölcstelenség. Akkor azt mondta: az államfői poszt csodálatos, arra nagyon sok nála méltóbb, alkalmasabb jelölt lenne, de elképzelései lennének, ő hogyan töltené be a pozíciót.

1999-ban, jogi egyetemi tanulmányai közben A nemzeti parlamentek szerepe az európai integrációban című dolgozatával különdíjat nyert a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és a külügyminiszter által egyetemi és főiskolai hallgatók számára kiírt pályázaton. Egyetemi szakdolgozatát az Európai Bíróság jogfejlesztő tevékenységéről írta, majd a luxembourgi bíróságon hat évig volt a német és magyar nyelvű ügyekért felelős tanácsos. Munkájából adódóan alkalma nyílt többek között valamennyi Magyarországról érkező előzetes döntéshozatali kérelmet tanulmányozni. Jól ismeri az Európai Unió jogalkotó és jogalkalmazó szerveinek tevékenységét, működését, szervezeti felépítését.

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